Venezia, Nani: "Napoli? Vivo per queste partite. Sono curioso di vedere Osimhen"

Luis Nani, esterno offensivo del Venezia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, iniziando da quello che può dare alla squadra di Paolo Zanetti: "Sono arrivato per portare gol e mentalità per rimanere in Serie A. Prima giocavo per restare davanti e non scendere, ora per scalare posizioni e non restare sul fondo: giocare per un obiettivo è più bello e questo mi dà una motivazione anche più intensa. Voglio riscattare il periodo alla Lazio dove Inzaghi non mi ha dato chance, ma si vedeva che era da top club".

Un giudizio anche sul suo compagno di squadra Busio: "In America era considerato un giovane di grande avvenire, qui può diventare un campione". Infine, uno sguardo alla prossima sfida: "Ci aspetta il Napoli e io vivo per queste partite. E poi sono curioso di vedere all'opera Osimhen".