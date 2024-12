Ventola: "Kvaratskhelia? Sa che Politano è intoccabile e c'è Neres..."

L'ex attaccante Nicola Ventola è intervenuto al podcast Viva el Futbol commentando la gara Napoli-Lazio: "Kvaratskhelia si preoccupa di più in difesa, ma in fase offensiva io vedo che prova sempre il dribbling e si accentra, però devi essere più decisivo e aiutato. Con Lukaku se non ti torna l'1-2 non è che puoi fare tutto da solo. Con la Lazio potevi anche vincerla, il Napoli arriverà anche in fondo, perdere come domenica ci sta e Kvaratskhelia non lo vedo peggiorato. Sa anche che Politano è intoccabile e se non difendi c'è il cambio.

Raspadori? Io chiederei di essere ceduto perché non gioco eppure sono in Nazionale".