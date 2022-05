Ventola non ci sta: “Esagerato chiedere la testa di Spalletti, a volte non c’è cultura…”

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, ai microfoni della Bobo Tv ha parlato del Napoli

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, ai microfoni della Bobo Tv ha parlato del Napoli: “Devo fare i complimenti a De Laurentiis. Quando ad un certo punto il Napoli è entrato in un trend negativo, ha elogiato Spalletti definendolo un allenatore fantastico e secondo me lo pensa realmente. Vuole costruire qualcosa in futuro con lui. Quindi bravo De Laurentiis perché c’era veramente tanta frustrazione in città in quel periodo. A volte non c’è cultura in certe circostanze, chiedere la testa di Spalletti mi è sembrato davvero esagerato”.