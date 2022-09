Ventura avverte: “La partita con il Torino è una delle più difficili per il Napoli”

L’ex ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex ct della Nazionale, Gian Piero Ventura, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Napoli-Torino? Credo sia una delle gare più difficili per gli azzurri, quando Juric incontra le squadre che insistono con il fraseggio dal basso è bravo a sfruttare gli spazi una volta conquistata la palla, per il Napoli è una prova importante: se anche con il Toro – che fa sempre grandi partite con le big – farà una prestazione importante, vorrà dire che è ormai maturo per lo scudetto. Il Napoli, comunque, con il Milan è la più bella realtà della Serie A, vedere giocare la squadra di Spalletti è un piacere”.