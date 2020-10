Ventura: "Gattuso ha un grande merito. Scudetto? Non basta una prestazione per dirlo"

Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, ha commentato il successo del Napoli sull'Atalanta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Grandi meriti a Gattuso per avere questa totale disponibilità dei giocatori. Politano viene ricordato per gli assist e i gol, come gli altri esterni, ma quante palle hanno recuperato? Il Napoli ha tutto per fare qualcosa di importante. Una vittoria non può far dire se sei o no candidata allo scudetto, bisognerà vedere un numero maggiore di buone prestazioni".