Vidal alla Juve come McTominay? Conte: "Mi creò problemi..."

Nella sua intervista a Sky Antonio Conte parla di come alla Juve passò dal 4-2-4 al 3-5-2. Cambio modulo che ricorda anche le scelte fatte a Napoli con l'arrivo di McTominay e la decisione di passare dal 3-4-2-1 al 4-3-3 per giocare con McT titolare: "La prima partita la facciamo con Pirlo e Marchisio a centrocampo e Vidal in panchina che entra e fa gol nel secondo tempo. Così inizia a crearmi dei pensieri. L'allenatore bravo è come un sarto che deve cucire addosso il miglior abito.

Quindi noi quell'anno ci siamo arrivati al 3-5-2 per esigenze diverse. Pirlo a due faceva un po' di fatica ma con due accanto esprimeva tutte le sue potenzialità. Pirlo vedeva dove non vedevano gli altri. Metteva la palla dove, come e quando diceva lui. E noi per lui, ma anche per Chiellini e Bonucci, abbiamo cambiato dopo aver provato vari sistemi, dal 4-2-4 al 4-3-3 per arrivare poi al 3-5-2 che è diventato il modulo che ha fatto la storia della Juve".