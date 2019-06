VIDEO - De Magistris su Sarri: "Tradimento più forte di quello di Higuain, ferita difficilmente rimarginabile"

"Sarri alla Juve? Capisco la delusione, capisco gli interessi, ma noi siamo romantici e crediamo alle parole: se non avesse detto 'prendiamoci il palazzo', la delusione sarebbe stata meno cocente". Questo il commento di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il movimento 'Sarrismo – Gioia e Rivoluzione', come è stato chiamato, resta, ma l'amarezza di Sarri è più forte di quella di Higuain. Non sono d'accordo con chi dice che doveva farlo perchè Sarri è un professionista, il tradimento è una ferita difficilmente rimarginabile.