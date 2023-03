VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Napoli-Salernitana rivalità che non esiste, non rompete a chi vuole gioire”

"Amici salernitani, a Napoli sono tutti contenti che la Salernitana si salvi".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale: “Con la Nazionale siamo ai minimi storici, ci affidiamo ad un centravanti argentino che non è italiano ma almeno i goletti li fa. Siamo in una situazione pressoché drammatica per quanto riguarda il calcio italiano e si sbaglia quando si pensa che ha portato 6 squadre ai quarti delle coppe europee, perché quella non è l’Italia ma la Serie A fatta fondamentalmente da calciatori stranieri. Nell’anno dello scudetto del Napoli si è mostrata la bontà di questa Serie A, in risalita nel ranking europeo. Altra cosa è il vivaio italiano che a questo campionato partecipa poco o niente. Il grido di dolore che arriva in questo momento dal ct della Nazionale è ipocrita, perché lo stesso Mancini ha vinto con l’Inter con 11 stranieri e all’epoca il problema degli italiani non se lo poneva. Il problema non interessa a nessuno perché abbiamo una Federazione imbelle, letteralmente ostaggio della Lega Calcio e non in grado assolutamente dalle fondamenta.

Il tema principale, però, non è purtroppo l’Italia. Tolto il campionato italiano, che è pressoché assegnato checché ne dica Spalletti, tutti gli altri sono in piena corsa e immaginate che in questo giro di nazionali qualcuno torna infortunato. Ad esempio il difensore del Milan Kalulu, prossimo avversario del Napoli in campionato e in Champions, si è infortunato in allenamento con la Francia. Quanto dazio si deve pagare alle nazionali, ricordate quando il Napoli pagò in passato con Milik? Ora con la Polonia si è fatto male Bereszynski, ora ti viene meno l’uomo preso per far tirare il fiato a Di Lorenzo. Insomma, sosta improvvida e dannosa, dobbiamo solo sperare che tornino tutti a casa sani e salvi. Il Napoli è la squadra che ha dato più uomini alle nazionali, 16 in giro per il mondo, bisogna stare col fiato sospeso sperando che nulla accada.