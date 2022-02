VIDEO - L'editoriale di Chiariello: “Pari che tiene il Napoli in corsa, la fine del sogno è scongiurata”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale il big match tra Napoli e Inter: “Il pareggio era il risultato minimo accettabile. Il Napoli in questo girone di ritorno deve fare un qualcosa di straordinario e stasera vincere avrebbe dato un senso molto forte a questo campionato. II Napoli nel primo tempo ha fatto ben sperare, se non addirittura illudere, ma l’ha legittimato più volte meritandolo nettamente. Anzi se c’è un rammarico è non aver chiuso il primo tempo con un doppio gol di vantaggio. Ma l’Inter è la favorita, è la capolista anche se domani non potrebbe esserla più se il Milan batterà la Samp e scavalcherà i nerazzurri anche se poi dovranno sempre recuperare la partita di Bologna.

Il secondo tempo dell’Inter di oggi ci dice che è la squadra più forte del campionato e può morire solo di sé medesima. Questo campionato lo deve vincere per quello che sta dimostrando, se non ci riesce sarà solo colpa sua. L’Inter ha legittimato il pareggio che ha trovato con molta fortuna, lo svarione di Di Lorenzo è del tutto involontaria, la palla gli rimbalza sullo stico, in quella azione gli errori sono altri. Un assetto non proprio impeccabile a inizio ripresa ha fatto si che Dzeko si è avventato come un giovincello e da rapace del gol l’ha messa dentro. Dopo il pareggio l’Inter ha legittimato il primato e ha dimostrato la sua superiorità già come nel derby per 70’, il Napoli si è poi chiuso a 5 in difesa cercando di non perderla. Se il Napoli avesse perso sarebbe stato eliminato dalla corsa scudetto. Quindi se non puoi battere l’avversario aspetta la prossima occasione, è una vecchia tattica di guerra. Nel secondo tempo il Napoli si dimostrato inferiore a questa Inter. Per modo comune si era detto che l’Inter crolla nel finale e invece ha dominato nonostante la partita infrasettimanale. L’Inter senza Conte non è più una squadra cattiva ed invece nel secondo tempo è entrata in campo con la determinazione necessaria.

Questo pareggio quindi, visto contro chi lo abbiamo strappato, è oro che cola. Va preso come una cosa positiva, il Napoli poteva perdere questa partita come all’andata, già non averla pesa è una cosa positiva. Chi sa leggere tra le righe si accorge che la distanza tra Inter e Napoli e aumentata, un punto di distanza che però sono potenziali cinque per lo scontro diretto a favore e la partita da recuperare. Leggiamola un attimo in controluce, negli scontri diretti l’Inter ha fatto tre punti in più del Napoli, il loro percorso in campionato è quasi simile e quindi gli azzurri sono competitivi. Mancano tredici partite che sono tante, viva a Dio questo campionato è una corsa allargata e sinceramente dietro ogni angolo c’è una possibile sorpresa, il Napoli deve dare continuità ai propri risultati e riprendere e la corsa. Questo pareggio che oggi ci delude un po’, è però un importante perché tiene in corsa il Napoli nella lotta scudetto. Il vero pericolo di oggi, la fine del sogno, è stato scongiurato. Certo il sogno si è rimpicciolito un po’”.