VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Sono ammirato da questo Napoli. Fabian è un giocatore trasformato"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il 3-0 del Napoli sul Bologna nel suo consueto editoriale: “Sono estremamente ammirato. Non è solo un problema di essere primi in classifica con 9 vittorie su 10 partite e un pareggio importante con la Roma quarta in classifica e con la terza difesa del campionato. Stasera il Napoli non ha giocato solo da grande squadra, ma da squadra di vertice che è consapevole di sé stessa. Fa una fase difensiva che è spettacolare: il Napoli riesce a recuperare la palla in pochissimi secondi, fa delle difese preventive straordinarie ed Ospina tocca 2-3 palloni a partita.

Pensate ai numeri di questo Napoli al di là del primo posto: 22 gol fatti e 3 subiti, +19 in differenza reti (nessuno come il Napoli). E’ il terzo attacco del campionato molto vicino alle battistrada milanesi, 26 l’Inter e 23 il Milan. Ha la difesa straordinariamente più imperforabile, il Napoli ha preso 3 gol il 10 partite. E’ la squadra meno battuta d’Europa, la seconda è il Milan a 9 gol, l’Inter è quinta in questa classifica a 12 gol. Il Napoli negli ultimi tempi è talmente imperforabile che su 7 partite ha fatto 6 volte clean sheet, cioè dopo la partita con la Juve ha preso solo un gol a Firenze. Se contiamo anche la partita di coppa con il Legia il Napoli non ha preso gol in 7 gare, sono tre partite che non prende gol (4 con quelle di coppa). Ecco metto in evidenza la difesa più che esaltare la magnifica fase offensiva di questo Napoli, che ha grandi interpreti da Insigne a Osimhen, osannato anche stasera, Politano, Lozano, Fabian, Zielinski, Elmas e quanti ne volete.

Il Napoli questa sera è stato padrone del campo, ha segnato al 18’ con un gran gol di Fabian. Ruiz quest’anno è un giocatore completamente trasformato dal gioco e dai compagni che gli sono vicino, Anguissa per lui è ossigeno puro. E’ un giocatore diverso e finalmente è il talento per il quale è stato acquistato. Il Napoli al 42’ ha raddoppiato, al 61’ ha chiuso la pratica senza affanno alcuno, anzi ha anche gigioneggiato, ha fatto girare la palla e non ha infierito. Certo ci sono stati due rigori, Mihajlovic ha da che lamentarsi e forse in qualcosa avrà anche ragione. Infatti se pure i rigori ci sono, io sono dello stesso parere di Casarin che con questo Var si sta andando verso una strada sbagliata, quella dei rigorini. Il professor Guido Clemente di San Luca dice che è rigore o non è rigore, sono d’accordo ma il rigore rimane la massima punizione e per me è una cosa seria. Negli anni in cui ho anche giocato a calcio, negli anni ’70 e ’80 questi rigori non si sarebbero dati. Al di là di questo Mihajlovic non può dire nulla, si è visto un Napoli straordinario e ripeto chapeau sono ammirato”.