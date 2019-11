VIDEO TN - Calaiò: "Al Napoli basteranno 2-3 vittorie di fila per dimenticare tutto, Ancelotti è un maestro..."

L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, presente alla cena di presentazione della kermesse "4-4-2 La Fiera del Calcio" ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoNapoli: "Bellissima fiera, sono contento di venire a queste manifestazioni, è un progetto importante. Conoscono tanta gente, ho visto anche il vice presidente Edo, bello riavere uno stretto rapporto con gli amici di una volta. Una manfestazione importante adatta anche ai giovani.



4-4-3 col Milan? Non sono certo io a dare consigli ad Ancelotti, lui è un maestro, una persona squisita. Con lui il Napoli può rialzarsi, è un periodo negativo ma bastano 2-3 vittorie di fila e tutti dimenticherebbero le ultime vicende. Momento non bello? No, forse è la prima crisi che io sto vedendo all'interno di una società o all'esterno con i tifosi. Ma i risultati contano e quello può ricucire le ferite".