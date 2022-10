VIDEO - Trevisani incredulo: “Kvara fa un altro sport, non è umano! Non s’è mai visto che uno viene così a 10mln e si prende tutto”

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha tessuto le lodi di Khvicha Kvaratskhelia

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha tessuto le lodi di Khvicha Kvaratskhelia: "C'è uno che fa un altro sport nel Napoli, si chiama Khvicha Kvaratskhelia e non è umano. Fa un gol a partita e oltre ai gol gli assist. E' bellissimo perché è normalissimo: non ha i capelli dritti, non ha i capelli gialli, non ha tatuaggi, non è un pazzo scatenato in campo, non protesta, non prende un cartellino giallo, non litiga con gli avversari anche se gli menano sempre, quando lo prendono perché di solito non lo prendono. E' una cosa che non s'è mai vista nel calcio: uno che arriva dalla Georgia a 10 milioni e s'impossessa del campionato italiano, del Napoli e della Champions League".