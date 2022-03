Vidigal: "Mi rivedo in Anguissa. Mario Rui bersagliato? Voglio dare un consiglio ai tifosi"

"I numeri non giustificano questa antipatia dei tifosi azzurri verso Mario Rui, ma lui è un grande professionista. Non mola e dà tutto per la maglia".

© foto di Federico De Luca

Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi riconosco in Anguissa? Sì, dei centrocampisti del Napoli degli ultimi anni è in quello che più mi rivedo. Anguissa è un centrocampista non solo di equilibrio ma anche di qualità, è uno di quelli che mi piace di più. Speriamo che resterà a Napoli per tanti anni.

Mario Rui troppo criticato? Nel calcio ci sono cose che non si spiegano. Non capisco, non sono lì tutti i giorni anche se seguo sempre il Napoli. I numeri non giustificano questa antipatia dei tifosi azzurri verso Mario Rui, ma lui è un grande professionista. Non mola e dà tutto per la maglia. Per lo scudetto c’è bisogno di tutti, l’intera rosa deve essere protetta dai tifosi. Se non siamo tutti insieme potrebbero esserci i problemi per arrivare all’obiettivo finale. Se posso dare un consiglio ai tifosi dico di guardare Mario Rui come il terzino più forte che hanno, non sarà il più forte del mondo ma se non era all’altezza non giocava nel Napoli”.