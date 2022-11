Vieri avvisa: “Scudetto? Il Napoli sembra irraggiungibile, ma occhio alla Juve”

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato della lotta scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato della lotta scudetto: “Juve? Lasciamo stare il gioco, ma io penso che può succedere di tutto in questo campionato. Uno vede il Napoli e sembra irraggiungibile, ma in questo campionati si possono perdere punti contro squadre contro cui non pensi di perderli. Ora la Juve ha fatto 4 vittorie di fila, stanno rientrando dei giocatori, domani gioca col Verona e poi ospita la Lazio. Per questo dico occhio”.