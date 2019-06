Vieri consiglia: "Prendete Lukaku, è una belva! Può segnare 30 gol. Higuain? Si riscatterà"

Christian Vieri, commentatore tv a beIN Sports ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Che succede a Higuain? «Non si discute. Capita di vivere un periodo più difficile. Ma qui da noi, non dimentichiamolo, ha fatto una montagna di reti fra Napoli e Juventus: ha vinto molto e ha raggiunto pure una finale di Champions League. Al Milan non si è trovato bene per tanti motivi, e in pochi mesi era poi impossibile adattarsi al calcio inglese col Chelsea. Se io fossi un direttore sportivo scommetterei a occhi chiusi su Higuain».

Dia un consiglio là davanti alle nostre squadre. «Mi piace Lukaku, ma uno così deve fare 30 reti a stagione. Ha mezzi impressionanti, è una belva, deve scaricare tutto il suo talento con continuità».

Juventus ancora irraggiungibile? «È là in alto. Domina da otto stagioni e l’anno scorso ha preso Ronaldo...».

È l’Inter l’unica in grado di impensierire i bianconeri? «Non ha senso parlare di scudetto ora. Serve tempo per recuperare concretamente terreno. Di certo, la proprietà nerazzurra dimostra di avere grandi ambizioni e ha messo in moto una macchina importante. Antonio Conte è un allenatore top, e il suo ingaggio è un messaggio ben preciso. L’Inter sta facendo le cose per bene, e coi tempi giusti arriverà ai massimi traguardi. Non si può pensare di ribaltare certe gerarchie dall’oggi al domani».