Vieri: "La Juventus gioca a caso. Allegri parla come se fossimo rimasti a vent'anni fa"

Nel corso della Bobo Tv, Christian Vieri ha parlato della Juventus e del ko rimediato sabato contro l'Atalanta: “La Juventus non può continuare a giocare così, non si capisce niente. Ho visto solo del gran casino, nessuno sa cosa fare. Allegri ha detto che sono quelli che sono ma non è così, lui deve migliorare la squadra, è l’allenatore e deve farla giocare bene. Ogni volta mi sembra sempre peggio, non li vedo bene. Sono casinisti, tutto come viene viene. Diamola a Dybala o chissà cosa succede, è difficile dire quello che succede. A sentire Allegri parlare si vede che in questi anni non si è migliorato. Vent’anni fa parlavamo così, non puoi parlarci nel 2021. Non si può sentire”.