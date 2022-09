Vieri scettico su Raspa-Simeone: “Mertens un’altra cosa, vediamo che succede senza Osimhen”

Christian Vieri, ex attaccante di Milan, Inter e Juve, ha parlato ai microfoni della BoboTv

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Christian Vieri, ex attaccante di Milan, Inter e Juve, ha parlato ai microfoni della BoboTv: “Ora il Napoli sta giocando bene, ma voglio vedere nel girone di ritorno perché secondo me davanti gli manca un qualcosina. Se si blocca Osimhen voglio vedere che succede. L’anno scorso quando mancava Osimhen c’era Mertens e non c’erano problemi, perché i gol te li fa lo stesso. Quest’anno non c’è e il Napoli può andare in difficoltà, devono far gol gli altri. Raspadori e Simeone sono un conto, ma Mertens era un’altra cosa. Ha fatto più gol nella storia nel Napoli, Raspadori e Simeone vanno visti”.