Vieri sullo scudetto: "Mi ero detto: ora lo vince il Napoli! Poi hanno sbagliato tre partite"

Bobo Vieri, ex bomber di Milan e Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Bobo Vieri, ex bomber di Milan e Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli non è inferiore a Inter e Milan: ad un certo punto mi ero detto: “Lo vincono loro”. Ma hanno sbagliato le partite in casa con Fiorentina e Roma e sono crollati a Empoli".

Percentuali scudetto: Milan 70%, Inter 30%. Corrette?

"Non ci sono percentuali. L’Atalanta in Italia può vincere contro chiunque, in casa e soprattutto fuori. Il Cagliari si sta giocano la salvezza e l’avete visto a Salerno? Erano indemoniati. Il Milan ha indirizzato il verdetto, la classifica dice che è favorito, ma nelle prossime due giornate può succedere ancora di tutto. Se ci saranno sorprese, non meravigliatevi".