Vigliotti: "Due certezze per Gattuso contro il Milan, modulo dipende da Bakayoko"

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando i temi di casa azzurra il vista del prossimo match contro il Milan di Pioli: "Mertens titolare con il Milan, Mario Rui a sinistra per il povero Hysaj. Loro due sono certi, dobbiamo capire la questione di Bakayoko che farebbe pendere l'ago della bilancia anche sotto il punto di vista tattico. Ospina in porta, Di Lorenzo a destra. Dobbiamo vedere gli altri in base anche a come sta Bakayoko".