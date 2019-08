Vigliotti: "Il Napoli fa bene ad aspettare fino alla fine, qui parliamo di uno come Icardi!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti, parlando della priorità del mercato del Napoli: "La strategia è molto chiara. ADL farà di tutto fino alla fine per prendere Icardi, deve provarci, poi la volontà del giocatore è di andare alla Juve ma i bianconeri se non cedono un paio di attaccanti non possono prenderlo ed il Napoli fa un'offerta seria. Il Napoli lo aspetta e lo farà fino alla fine. Giuntoli ha fatto bene a bloccare anche uno come Llorente, aspettando di capire cosa succede con Icardi. Il Napoli accetta di aspettare, molti diranno non si può aspettare, ma qui parliamo di Icardi".