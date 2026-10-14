Villarreal-Napoli, Del Genio: “Almeno quattro giocatori in posizioni non congeniali”

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Paolo Del Genio ha commentato il ko del Napoli contro il Villarreal: "Zero punti in due partite, per fortuna tutti abbiamo detto peggio dell’anno scorso non si può fare… si è parlato di 352 ma sembrava 4231 perché Rafa Marin si allargava e restava Di Lorenzo con gli altri due centrali. De Bruyne restava tra Giovane e Politano. Ma Rafa Marin non è suo agio, Politano basso, Giovane brillante ma a sinistra riduci le potenzialità non è da binario. Politano faceva il quinto di difesa poi ha fatto l’errore.

Quattro giocatori fuori ruolo? Diciamo che si crea uno sviluppo che non valorizza le loro qualità, non a loro agio, quindi più o meno ho detto la stessa cosa. Se diamo le attenuanti su costruzione e possesso, in non possesso poi si pressa male e li è responsabilità dell’allenatore. La mazzata alla partita si poteva dare, lì sono stato e non c’è questo grande ambiente, c’è un effetto camomilla molti spettatori sono dipendenti delle aziende di ceramica. Si dice del colpo di testa di Hojlund ma non voglio fare le analisi con i se”.