Vives avvisa il Napoli: “Per nessuno è facile fare punti a Lecce! Sul caso Osimhen…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Vives, ex centrocampista del Lecce (tra le altre): "Il Lecce ha dimostrato di essere una squadra molto solida, in casa è un avversario veramente ostico che può far tremare chiunque. Il Napoli ha dato segnali positivi contro l'Udinese, ma non sarà semplice fare punti al Via Del Mare senza il giusto atteggiamento.

La questione Osimhen? Da calciatore è brutto vedere certi post e certi video, si creano delle problematiche inutile. La società deve sempre tutelare il proprio tesserato, così come il tesserato deve sempre rispettare la società. Lo spogliatoio è una famiglia, dove si risolvono tutte le cose all'interno. Anche per Giovanni Di Lorenzo, il capitano, non è semplice gestire queste cose. Tenere il gruppo unito è un compito complesso, quindi speriamo che situazioni del genere non vengano più a crearsi. Ora il Napoli ha dato segnali positivi, ma l'autostima dei calciatori è fondamentale da ritrovare. Kvaratskhelia è tornato a sorridere e spero davvero possa essere stata la scintilla di un grande ritorno".