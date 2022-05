Vives: “Il Napoli non ha saputo reggere la pressione nel momento più importante”

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Giuseppe Vives, ex giocatore del Torino

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Giuseppe Vives, ex giocatore del Torino: “Il Milan ha avuto la forza di reagire nei momenti difficili: è una squadra giovane che meriterebbe di vincere lo Scudetto. I rossoneri, a mio avviso, saranno campioni d’Italia. Vedere giocare così la Juventus non fa bene al calcio italiano. Non è una squadra che può lottare lo Scudetto.

Torino? È una squadra che lotta ma per fare il salto di qualità ha bisogno dei giocatori, il presidente dovrebbe appoggiare le idee dell’allenatore. Belotti? Ha dato tantissimo al Torino, ora ha bisogno di stimoli nuovi: è un ragazzo d’oro e merita tanto. Si è sempre allenato bene, non ha mai detto una parola fuori posto. Napoli? Non ha saputo reggere la pressione nel momento più importante. Le colpe vanno condivise tra tutti”.