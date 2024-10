Viviano: “Messi più forte di Maradona! E non voglio essere preso per pazzo…”

L’ex portiere Emiliano Viviano, ai microfoni di TvPlay è tornato sul paragone tra Messi e Maradona: “Yamal forte come Messi alla stessa età? Ma non scherziamo! È fortissimo, ma il paragone non ci sta. Maradona più forte di Messi? Qualcuno può pensarla così, ma ciò che non voglio è passare per fuori di testa se io penso il contrario. Non voglio esser preso per matto se penso che Messi è più forte di Maradona perché ha vinto di tutto ed è stato continuo per 20 anni”.