Vocalelli: “È un’esagerazione dire che Osimhen è l’attaccante migliore al mondo?”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Vocalelli, giornalista de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Vocalelli, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli è un’opera collettiva in cui tutti stanno facendo la propria parte. Vanno dati i meriti alla società per il lavoro fatto e per i rischi che si è assunta. Se le cose fossero andate male, sul banco degli imputati sarebbe finita la società. Se le cose non fossero andate come stanno andando, De Laurentiis e Giuntoli sarebbero stati criticati.