Vocalelli: "Troppa spregiudicatezza contro la Lazio, al Napoli serve equilibrio"

Alessandro Vocalelli, giornalista, editorialista per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non deve commettere gli errori commessi contro la Lazio. Io sono per il calcio propositivo, ma non per quello spregiudicato. Invece contro la Lazio il Napoli nel secondo tempo ha commesso un errore facendo un calcio spregiudicato. Il Napoli deve rispondere con una vittoria contro il Genoa, ma deve rimanere equilibrato. E' un errore andare all'assalto per provare a fare gol, ci vuole sempre equilibrio".