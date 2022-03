Volpecina difende Mario Rui: “Critiche ingiuste. A Cagliari più decisivo di Osimhen”

"Ha fatto un cross incredibile, perfetto nonostante fosse contro vento".

TuttoNapoli.net

© foto di Alberto Maddaloni

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex difensore del Napoli: "Napoli e Milan erano le due squadre di quel tempo, senza offendere quelli di oggi c’erano giocatori incredibili. Sono due squadre che fanno ottimo calcio e dopo un periodo di appannamento sono in ripresa. Sarà una bella partita e che vinca il migliore, cioè noi. Non credo che il Milan non possa vincere lo scudetto, ma Pioli è innegabile che sta facendo un lavoro incredibile.

Spalletti chiama Mario Rui professore? Viene molto criticato anche ingiustamente. Ad esempio nella partita di Cagliari, dove tutti hanno giocato male, è stato decisivo. Ha fatto un cross incredibile, perfetto nonostante fosse contro vento. Più del gol di Osimhen, nel pareggio di Cagliari, è stato determinante il cross capolavoro di Mario Rui e nessuno l’ha evidenziato”.