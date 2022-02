Zaccheroni: "Se Osimhen non è al 100% non lo rischierei, siamo ancora a metà stagione"

Alberto Zaccheroni, allenatore, ha parlato di Barcellona-Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Barcellona in questi anni ha perso la sua identità. A me dispiace molto perché ho sempre venerato il Barcellona, ma la verità è che i giocatori chiave non hanno più quella caratura mondiale che avevano prima. Non bisogna farsi condizionare dal Camp Nou che mette grande suggestione.

Io non so se rischierei Osimhen. Se ho garanzie di 100% ok, ma anche solo con un 10% di rischio no. Siamo a metà stagione e bisogna fare attenzione a queste cose. A centrocampo bisognerà essere tanto compatti per mettere in evidenza tutte le difficoltà che sta mostrando il Barcellona in questa stagione".