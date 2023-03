Zanoli brilla con la Samp, l'ex allenatore: "Bravo Giuntoli, al rientro il Napoli lo ritroverà più forte"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Bagatti, ex allenatore di Zanoli al Legnago

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Bagatti, ex allenatore di Zanoli al Legnago: "Ho esultato alla rete di Zanoli, sono molto affezionato a lui! Gli ho subito scritto dopo il suo gol, ci siamo sentiti e anche lui era contentissimo. Giuntoli è stato bravissimo a mandarlo in prestito e a farlo giocare, ora sta dimostrando di valere la Serie A. Quando rientrerà al Napoli, gli azzurri si ritroveranno uno Zanoli ancora più forte e pronto a giocarsi le proprie carte con Spalletti. Cosa mi ha detto? Mi ha ringraziato, aveva segnato tra i professionisti solo con me, ma ora mi divido questo premio con Stankovic (ride ndr)! E' un 2000, può solo migliorare ed essendo un ragazzo splendido, ci riuscirà senza dubbio. Meglio un ruolo da vice Di Lorenzo o fare il titolare altrove? Ora sta dimostrando di poter fare la Serie A, poi nel calcio ci vuole anche po' di fortuna. Con Di Lorenzo davanti trovi poco spazio, ma Alessandro può dire la sua in qualsiasi squadra del nostro campionato.