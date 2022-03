Zanoli e il modello Di Lorenzo: "Tra i migliori d'Europa, l'osservo e m'ispiro a lui"

Alessandro Zanoli, terzino destro, non può che imparare da Giovanni Di Lorenzo, stesso ruolo. E lo ammette.

Alessandro Zanoli, terzino destro, non può che imparare da Giovanni Di Lorenzo, stesso ruolo. E lo ammette nell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' fortissimo, uno dei migliori in Europa. Per me guardarlo è fonte d'ispirazione, vedere i suoi movimenti, le sue giocate, anche quando sono in panchina, è fondamentale per me".