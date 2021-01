Zazzaroni su Insigne: "Se domenica segna 'due pere' i tifosi dimenticano tutto"

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport per commentare Juve-Napoli: “La finale di Supercoppa Italiana non mi è piaciuta – ha detto Zazzaroni – al 25’ del primo tempo avrei voluto già cambiare canale. La Juventus ha vinto perché ci ha creduto di più. Sono rimasto sorpreso in negativo dalla prestazione del Napoli. Quella di Gattuso è una squadra che ha difficoltà in fase difensiva. Becca sempre gol e ieri ha perso una miriade di palloni in fase di costruzione. Per questo motivo dico che Bakayoko non mi è piaciuto per nulla”.

Per quanto riguarda, invece, le critiche a Insigne per il rigore fallito, Zazzaroni ha detto che “Il calcio è così. Magari domenica Insigne mette dentro due ‘pere’ e i tifosi si dimenticano di tutto”.