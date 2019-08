Zazzaroni su James: "Anche Ancelotti è d'accordo sul prestito, è forte ma ci sono anche rischi"

Nel corso di Radio Marte, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato dell'assalto a Lozano che costa 42mln proprio come James: "Serve un top player davanti. Uno è arrivato in difesa, a centrocampo Elmas è fortissimo, e poi vediamo l'attaccante e James non è tramontato. 42mln per Lozano, perché non James? Lo stesso Ancelotti è favorevole ad James in prestito. Lui stesso non autorizza una spesa di 40-50mln per James perché è potenzialmente molto forte, ma è un giocatore che comporta anche dei rischi. La priorità poi di Ancelotti è sempre stata per un attaccante vero".