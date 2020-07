Zenoni: "Gattuso è l'arma in più del Napoli, con lui i big fanno di nuovo la differenza"

Cristian Zenoni, ex calciatore e attualmente allenatore, si è soffermato su Napoli e Milan nel corso del suo intervento a Sky Sport: "Da quando Gattuso è arrivato a Napoli, credo che conti tanto. Conta più lui che Ibrahimovic al Milan. Rino ha dato entusiasmo, ha riportato determinati calciatori a fare la differenza, come Callejon. Gattuso è l'arma in più del Napoli. Ibrahimovic è fondamentale per il Milan, ma è complicato capire cosa farà la prossima stagione. Quindi credo che conterà più Gattuso".