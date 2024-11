Zoff: "Bel gioco? E' effettivo quando vinci e il Napoli è primo!"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Zoff, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ed ex portiere di Napoli e Juve:

Su Napoli-Roma?

“In primis, il ritorno di Ranieri è una notizia positiva per l’ambiente Roma, e di certo la rosa non merita quelle posizioni di classifica. Potrebbe arrivare un impeto d’orgoglio contro il Napoli, ma gli azzurri, allo stesso modo, sono primi meritatamente e vorranno continuare a mantenere la testa della classifica. Qualcuno dice che gli azzurri non facciano bel gioco, ma il bel gioco è effettivo quando vinci, ed il Napoli è primo. Se uno gioca bene, vince. Lo sport agonistico è vincere, Mennea non era stilisticamente perfetto ma ha scritto la storia”.

Qual è la sua favorita per lo Scudetto?

“Se avessi una moneta, non la scommetterei ma la lancerei per indovinare la vincitrice. Forse l’Inter ha una rosa leggermente migliore, ma a Napoli c’è il fattore Conte che ha già inciso tantissimo: dopo il disastro della passata stagione, gli azzurri sono primi”.