Zoff: "Fiducioso per la finale. Immobile segna 50 gol l'anno, cosa deve fare di più?"

Intercettato dai giornalisti presenti fuori la clinica romana Paideia, Dino Zoff, ex portiere della Nazionale, ha risposto ad alcune domande sull'Europeo: "L'Italia? I numeri non mentono, si sono fatte delle cose egregie. Donnarumma? E' un giovane straordinario, gioca da molto e direi che fa tutto bene. Immobile fa cinquanta gol all'anno, più di così cosa può fare?".

L'ha stupita Sarri alla Lazio?

"Sarri è un allenatore di esperienza, è stato in Inghilterra e a Napoli, in una piazza così importante serve. Poi bisognerà vedere cosa si riesce a formare come squadra, si vedrà".

Un pronostico per la finale?

"Sono abbastanza fiducioso, nonostante si giochi fuori casa".

Con Sarri ci sarà un nuovo modulo, i giocatori dovranno adattarsi?

"Io credo che con gli inserimenti che ci saranno, saranno predisposti a cambiare. Sarri può fare bene".