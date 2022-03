Zoff: “Quest’anno non esiste la squadra favorita, per lo scudetto tutto può ancora accadere”

"Ora tutto s’è ribaltato, ma quest’anno non esiste la squadra favorita, per lo scudetto tutto può ancora accadere”.

“Sicuramente l’eliminazione della Nazionale non ce l’aspettavamo”. Dino Zoff è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: “Nel calcio succede anche questo, ma agli Europei non andava tutto bene ed ora non tutto è da buttare. Prima gli onori, ora il fallimento per l’eliminazione Non ci sono medicine particolari per il nostro calcio. I giovani sì, devono giocare, ma se sono bravi. D’altronde, non è che gli stranieri del nostro campionato siano di una levatura superlativa. In Nazionale vanno i giocatori migliori, questo è il livello del nostro calcio. Il campionato? Molto spezzettato, non si gioca con grandi ritmi, il Var sta esasperando tutto. Il finale di stagione comunque mi sembra interessante, fino a poco fa pensavo che l’Inter potesse avere i favori del pronostico. Ora tutto s’è ribaltato, ma quest’anno non esiste la squadra favorita, per lo scudetto tutto può ancora accadere”.