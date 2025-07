Brivido finale, ma il Real non sbaglia: batte 3-2 il Borussia e va in semifinale

E’ il Real Madrid, grazie al successo per 3-2 sul Borussia Dortmund, la quarta semifinalista del Mondiale per club. Una vittoria ottenuta al termine di una partita gestita al meglio nei 90 minuti ma dal finale assolutamente folle, con il forte rischio di portarla ai tempi supplementari alla fine scongiurato. Arriva al 10’ la rete che sblocca il punteggio: pallone sulla trequarti sinistra ad Arda Guler, abile a pennellarlo al centro per Gonzalo Garcia. Il giovane attaccante interviene con una zampata al volo da centravanti navigato e trafigge Kobel. Passano 10 minuti e cambia il Garcia, ma non il risultato finale: è l’esterno sinistro Fran infatti a raddoppiare, su suggerimento di Alexander-Arnold.

La rivoluzione portata da Kovac ad inizio ripresa con tre cambi dà una scossa al Dortmund. Ha una buona chance al 61’ Beier che entra in area, si libera di Rudiger e calcia ma senza riuscire a sorprendere il portiere avversario. Il Real, dal canto suo, gestisce il doppio vantaggio e talvolta si spinge in avanti. Gestione condotta alla perfezione fino al recupero, quando succede di tutto: al 93' accorcia Beier, un minuto più tardi Mbappé sembra chiuderla con una splendida rovesciata e negli istanti successivi c'è ancora tempo per un rigore trasformato da Guirassy (con rosso a Huijsen) e una parata sensazionale di Courtois su Sabitzer che evita il clamoroso 3-3. Real dunque in semifinale contro il PSG, dopo un finale per cuori forti.