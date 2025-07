Ufficiale Real Madrid-Borussia Dortmund, le formazioni: Mbappé out, Adeyemi titolare

Questa sera si chiude il programma dei quarti di finale del Mondiale per Club, mandando in scena Real Madrid-Borussia Dortmund. Una sfida suggestiva, visto che le due squadre nella stagione 2023/24 si sono affrontate in finale di Champions League. La vincente giocherà contro il PSG, che nel pomeriggio ha battuto il Bayern Monaco per 2-0 con reti di Doué e Dembélé.

Xabi Alonso schiera la sua squadra con il 4-3-3, anche se è possibile che a gara in corso il modulo passi con la difesa a tre e cioè con Tchouameni che si abbassa in mezzo ai due centrali Rudiger e Huijsen. Confermato dal primo minuto in avanti Gonzalo Garcia, autore del gol vittoria contro la Juventus. Mbappé, invece, parte dalla panchina. Kovac risponde con il 3-4-2-1, con Guirassy come straordinario terminale offensivo sostenuto sulla trequarti da Brandt e Adeyemi. Di seguito le formazioni ufficiali:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Guler; Bellingham, Gonzalo Garcia, Vinicius. A disposizione: Lunin, Asencio, Carvajal, Militao, Vazquez, Ceballos, Diaz, Martin, Modric, Mbappé, Rodrygo. Allenatore: Xabi Alonso

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. A disposizione: Meyer, Ostrzinski, Couto, Mané, Campbell, Chukwuemeka, Nmecha, Reyna, Duranville. Allenatore: Kovac