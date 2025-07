Mondiale per Club, Real Madrid nelle magnifiche quattro: il tabellone delle semifinali

Il Mondiale per Club giunge alla sua fase conclusiva. In serata, infatti, si è completato il quadro delle semifinaliste della rassegna iridata. Dopo il Fluminense che ha fatto fuori l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, dopo l'1-2 con cui il Chelsea ha avuto la meglio sul Palmeiras e dopo il successo per 2-0 del PSG ai danni del Bayern Monaco, ecco la vittoria del Real Madrid.

Blancos capaci di eliminare dalla manifestazione il Borussia Dortmund, battendolo per 3-2. Risultato che sembrava essere stato in ghiaccio nel primo tempo, grazie alle reti segnate da Gonzalo e Fran Garcia. La squadra di Xabi Alonso ha gestito bene fino al recupero, quando i tedeschi hanno sfiorato l'impresa segnando con Beier e Guirassy (due gol intervallati dal momentaneo 3-1 di Mbappé). Nonostante questo spavento, gli spagnoli hanno portato in porto la vittoria: se la vedranno dunque in semifinale contro il PSG.

Il tabellone dei quarti di finale del Mondiale per Club

Fluminense-Al Hilal 2-1

Palmeiras-Chelsea 1-2

PSG-Bayern Monaco 2-0

Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2

Semifinali

8/7 ore 21 Fluminense-Chelsea

9/7 ore 21 PSG-Real Madrid