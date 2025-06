Inter in apprensione per Taremi: è bloccato in Iran a causa della guerra

Il mondo Inter, e non solo, è in grande apprensione per Medhi Taremi: l'attaccante nerazzurro si trova ancora in Iran, sarebbe dovuto partire in direzione Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club ma è rimasto bloccato nel suo paese a causa della guerra con Israele. Nelle scorse ore sono stati chiusi tutti gli scali militari e civili, mentre sarebbe alquanto rischioso provare a superare i confini via terra.

Dunque, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tutti i tentativi del club nerazzurro di sbloccare la situazione sono falliti: l'attaccante non potrà raggiungere Chivu e i suoi negli States, né fare ritorno in Italia. E per quanto riguarda il campo, non salterà solamente la prima sfida, ma chiaramente tutta la manifestazione, anche se questo è l'aspetto che preoccupa meno in questo momento il club.