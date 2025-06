Il PSG travolge 4-0 l'Atletico, nel segno degli ex Napoli: due assist di Kvara e gol di Fabian

vedi letture

Termina sul risultato di 4-0 il match tra Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, valido per i gironi del Mondiale per Club FIFA. Partita già indirizzata nel primo tempo, con due ex calciatori del Napoli a lasciare il segno: Fabian Ruiz va in gol al 19esimo su assist di Khvicha Kvaratskhelia, sempre il georgiano poi fornisce il passaggio vincente per il raddoppio di Vitinha al 46esimo. Nel finale, Mayulu e Lee Kang-In chiudono definitivamente i discorsi.

Le formazioni iniziali.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian; Doué, Ramos, Kvaratskhelia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann