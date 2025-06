Beukema, rifiutati 20mln più bonus: il Napoli vira su un difensore dell'Atalanta

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva facendo il punto sul mercato del Napoli: "Difensore centrale: no del Bologna a 20 milioni più bonus per Sam Beukema. Allora il Napoli ha chiamato l’Atalanta per cercare di far scendere il prezzo di Giorgio Scalvini, che Percassi valuta 50 milioni".

Su Juanlu Sanchez: "Il Napoli è protagonista. Apro con una battuta su Giovanni Manna: non ha fatto il giro del mondo in 80 giorni, ma forse il giro d’Europa in 7 giorni sì. Il Napoli è scatenato. Sta per acquistare il vice Di Lorenzo, l’under 21 Juanlu Sanchez. L’offerta fatta è di 12 milioni più 2 di bonus, ma si chiuderà a breve a 15 milioni".