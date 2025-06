Dal magazzino a subire 10 gol dal Bayern: la bizzarra storia di Conor Tracey

vedi letture

Sui social sta diventando virale la storia di Conor Tracey, portiere dell'Auckland City che oggi ha esordito in questa edizione del Mondiale per Club FIFA. L'estremo difensore della squadra neozelandese che oggi ha subito ben 10 gol nel k.o. contro il Bayern Monaco, lavora part-time in un magazzino di prodotti farmaceutici per veterinari.

La partita.

Se la gara di apertura del Mondiale per Club FIFA era terminata con un amaro 0-0, la seconda ha ampiamente compensato: il Bayern Monaco passeggia contro i neozelandesi dell'Auckland City, vincendo addirittura 10-0. Non era in campo l'ex Napoli, Kim Minjae, a causa di un problema fisico. Il tabellino recita: doppiette di Olise, Muller e Coman, tripletta di Musiala e gol di Boey.