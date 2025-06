Maltempo e sospensione non cambiano l’esito: il Palmeiras stende 2-0 l’Al Ahly

vedi letture

Il Palmeiras si aggiudica la sfida contro l'Al Ahly, battendo 2-0 la squadra egiziana che all'esordio al Mondiale per Club aveva bloccato sullo 0-0 l'Inter Miami di Leo Messi.

Dopo mezz'ora di equilibrio, al 37' arriva un episodio che poteva essere determinante: entrata di Raphael Veiga con la gamba un po' alta, anche se senza affondare il tackle, l'arbitro estrae il rosso diretto. Il VAR interviene e gli permette di evitare l'errore. Al 50' si sblocca la sfida. Aníbal Moreno batte una punizione dalla sinistra in mezzo all'area, Abou Ali prova a respingere di testa la palla, finendo per farsi autorete. Al 59' ripartenza letale del Palmeiras, finalizzata dal timbro del Flaco Lopez, da poco entrato, su assist dell'altro neoentrato, Mauricio.

Partita sospesa

Poco dopo l'arbitro Taylor ha deciso di sospendere la sfida al 61' per allerta meteo. Le due squadre sono uscite dal campo ed una serie di annunci hanno invitato i tifosi a ripararsi lasciando gli spalti, per le segnalazioni ricevute su possibili condizioni metereologiche avverse in arrivo. Dopo quasi 50 minuti la sfida riprende: le emozioni nell'ultima mezz'ora di gioco ci sono soprattutto nell'osservare lo spettacolo offerto sugli spalti dai tifosi brasiliani. Tre punti importanti per il club carioca, che sale così in vetta alla classifica del gruppo A.