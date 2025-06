Moggi annuncia: “Notizia certa: Osimhen non andrà alla Juventus!”

Intervenuto a "Netweek Calcio Show", Luciano Moggi, ex dg della Juventus, spegne le speranze dei tifosi bianconeri circa l'arrivo di Victor Osimhen, bomber classe 1998 della nazionale nigeriana, dal Napoli: "Vi do una notizia certa, senza timore di essere smentito: Osimhen non andrà alla Juventus, non ci sono possibilità che completi l’attacco di Tudor".