Messi si sblocca e trascina l’Inter Miami: battuto in rimonta il Porto

Si conclude la seconda giornata del Gruppo A del Mondiale per Club. Dopo la vittoria per 2-0 del Palmeiras sugli egiziani dell'Al Ahly, l'Inter Miami fa un colpaccio battendo 2-1 il Porto in rimonta.

Al 7' il VAR richiama l'arbitro a rivedere un possibile fallo di Allen in area: rigore per il Porto, Samu Aghehowa angola, Ustari stavolta intuisce, ma non trattiene il penalty come aveva fatto contro l'Al Ahly. La partita è viva da una parte e dall'altra e Suarez ha un paio di occasioni, create da Messi, che non riesce a sfruttare. Varela coglie un palo pieno per il Porto, ma nella ripresa è un'altra storia e l'Inter Miami effettua il sorpasso.

Già al 47' cross di Weigandt per Segovia, il quale scarica un tiro potente che vale il pareggio. Al 54' poi Mascherano strofina la lampada ed il genio Messi esaudisce il suo desiderio: punizione dalla lunetta dell'area di rigore, Leo insacca con una parabola deliziosa. Si tratta del 68° sigillo su calcio di punizione del campione argentino, che si porta così a -2 da Pelé su questo fondamentale ed a -9 dal record assoluto di Juninho Pernambucano. Con questa vittoria, l'Inter Miami si porta in vetta a pari punti con il Palmeiras a 4 punti.