L’Inghilterra delude, gli Stati Uniti sprecano: pari a reti bianche che tiene tutto ancora aperto

Più Stati Uniti che Inghilterra e alla fine lo 0-0 è pure un punto guadagnato per gli uomini di Southgate, a giudicare da quanto visto in campo. Il successo tennistico all'esordio forse ha sopravvalutato Kane e compagni, scesi in campo con sufficienza e imbrigliati ben presto da un avversario che, complice il successo dell'Iran, è sceso in campo per fare il colpaccio.

La squadra di Berhalter paga l'imprecisione al momento di concludere a rete ed è un peccato, perché si fa apprezzare per un'intensità che, a differenza della sfida col Galles, è stata mantenuta di fatto per tutta la partita. Giocatori come Weston McKennie si fanno apprezzare per generosità, con lo juventino presente praticamente in ogni zona del campo. Lo stesso centrocampista ha però sulla coscienza una grande occasione da gol mandata alle ortiche nel primo tempo.