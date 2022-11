Qatar 2022, due azzurri in campo per l'ultima giornata del Gruppo C: il programma completo

Inizia oggi continua la terza giornata dei gironi del Mondiale in Qatar.

Inizia oggi continua la terza giornata dei gironi del Mondiale in Qatar. Due azzurri, in campo alle 16, cercano la qualificazione agli ottavi di finale. Zielinski, contro l'Argentina di Messi e Lozano contro l'Arabia Saudita proveranno a superare il turno nei match che chiudono il Gruppo C.

Mercoledì 30 novembre

16.00 Polonia-Argentina (Rai 1, Rai Play)

16.00 Arabia Saudita-Messico (Rai Sport, Rai Play)

20.00 Tunisia-Francia (Rai 1, Rai Play)

20.00 Australia-Danimarca (Rai Sport, Rai Play)