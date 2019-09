AUDIO - "Ciro Mertens, Meret e Elmas su tutti", le emozioni della radiocronaca di Martino-Del Genio

"Buono lo spettacolo, è un Napoli che deve trovare ancora equilibrio ma mostra miglioramenti rispetto alle precedenti partite". Queste le parole di Carmine Martino ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel finale di partita del match giocato dal Napoli contro la Sampdoria. A commentare anche Paolo Del Genio: "Bene la condizione di alcuni giocatori, in crescita come era prevedibile altri. Qualche volta abbiamo sofferto a centrocampo ma nella ripresa si è registrato meglio. Una spanna su tutti Meret per le parate e Mertens per i gol e la prestazione, il terzo sul podio il giovane Elmas". Di seguito la radiocronaca integrale.