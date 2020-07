AUDIO - Giletti su Sarri: "Non si può rivedere il gioco di Napoli. Decisiva la Champions"

Il conduttore televisivo Massimo Giletti, noto per la sua fede bianconera, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulla Juventus di Maurizio Sarri: "E' uno Scudetto zoppo. Si porta dietro Sarri il gioiello creato a Napoli e il suo concetto di calcio. Ma non lo abbiamo visto al Chelsea e alla Juve, perché sono società diverse dove un tecnico non può imporsi allo stesso modo. E' complicato per un ideologo come Sarri sapersi imporre. Continuare con lui? Nel calcio basta vincere, lo ha dimostrato anche Agnelli con Allegri. Ora dobbiamo vedere cosa accadrà in Champions".